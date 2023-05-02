Дронжкевич Карл Иосифов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дронжкевич
- Имя
- Карл
- Отчество
- Иосифов
- Дата исполнения приговора
- 04 март 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 136
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3494. ДРОНЖКЕВИЧЪ, КАРЛЪ ІОСИфовъ, 23 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Стопницк. у., гм. Новый-Керчинъ, д. Новое-Мѣсто, рд. Пинчов. у., гм. Бейлеце, въ д. Добеславице; — М. С. г. Бендина, 4 Марта 910, 170¹ М., тюр. 1½ г. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 910 г. № 33765. | 908 33144 1 ч. 1655 У. | 903 21807 169 М. | 908 18149 169 М.
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