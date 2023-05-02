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Вериго Иван Богданов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вериго
Имя
Иван
Отчество
Богданов
Дата исполнения приговора
14 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 52
Источник
Скан
Оригинальная запись
45728. ВЕРИГО, ИВАНЪ БОГДАНОВЪ. Мщ. г. Полоцка, 18 л., рд. въ с. Горбачевѣ, Александровск. в., Полоцк. у.; — У. Чл. О. С., по Полоцк. у., 14, 16 и 170¹ М., тюр. 11 м. Исп. 14 Іюня 905.

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