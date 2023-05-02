Филилеев Николай Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филилеев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 03 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 425
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140530. ФИЛИЛѢЕВЪ, НИКОЛАЙ АЛЕКСѢЕВЪ. К. Моршан. у., в. и с. Сосновки, 19 л.; — Тамбов. О. С. 6 Окт. 909, 134, 135, 140 и 3 ч. 1655 У., тюр. 4 м. Исп. 3 Нояб. 909.
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