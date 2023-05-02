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Филилеев Николай Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филилеев
Имя
Николай
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
03 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 425
Источник
Скан
Оригинальная запись
140530. ФИЛИЛѢЕВЪ, НИКОЛАЙ АЛЕКСѢЕВЪ. К. Моршан. у., в. и с. Сосновки, 19 л.; — Тамбов. О. С. 6 Окт. 909, 134, 135, 140 и 3 ч. 1655 У., тюр. 4 м. Исп. 3 Нояб. 909.

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