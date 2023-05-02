Бурканов Иван Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурканов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1600. Бурканов Иван Григорьев., 20 л., Тамбовск. г., Козловск. у., Екатериновск. в., д. Сафроновки. Н. С. 2 р. г. Саратова. Ст. 162 п. "г", л. с. 8 м. 27 мая 927.
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