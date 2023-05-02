Морозов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Михаил

Морозов Михаил

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Морозов
Имя
Михаил
Дата исполнения приговора
26 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 151
Источник
Скан
Оригинальная запись
4814. Морозов Михаил, 55 л. Гр. Мало-Вишерск. у., Гряжск. в., д. Барской-Вишеры; — Н. С. 2 уч. Мало-Вишерск. у. Кража, лиш. св. 5 м. Исп. 26 июля 919.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.