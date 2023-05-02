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Федорченкова Акилина Васильева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федорченкова
Имя
Акилина
Отчество
Васильева
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 423
Источник
Скан
Оригинальная запись
140467. ФЕДОРЧЕНКОВА, АКИЛИНА Васильева. Лиш. ос. пр. изъ к. Чернигов. у., Козлянск. в., д. Трисвятской-Слободы, 23 л.; — Чернигов. О. С. 2 Сент. 909, 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 78624, тюр. 2 г. и 7 м. Исп. 31 Окт. 909. | 906 52547 1655 У. | 904 69981 170 М. | 903 82586 169 М. | 902 102350 169 М.

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