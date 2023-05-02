Бартосевич Юлианна Яковлева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бартосевич
- Имя
- Юлианна
- Отчество
- Яковлева
- Дата исполнения приговора
- 18 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35631. БАРТОСЕВИЧЪ, ЮЛІАННА ЯКОВлева. Лиш. ос. пр. изъ к. Ломжин. у., гм. Дроздово, д. Піонтніцы, 54 л.; — Ломжинск. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1655 У., тюр. 2½ г. Исп. 18 Февр. 909. | 907 38168 1655 У. | 94 03275 170 М. | 906 672 1655 У. | 94 24365 177 М. | 903 62247 169 М. | 90 70548 1455 У. | 99 88851 1655 У. | 89 74364 170 М. | 97 81352 1655 У. | 88 55158 169 М. | 95 23620 177 М. | 88 36870 177 М.
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