Пащенко Михаил Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пащенко
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 270
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9968. Пащенко Михаил Степанович, 22 л., Нижегородск. у., Сарлейск. в., с. Руметихи. В. Т. див. Особ. наэн. при кол. ОГПУ. Ст. ст. 2 ч. 4, 2 ч. 11 П. В. П., лиш. св. 10 м. П. в. з. с. 13 июня 926.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.