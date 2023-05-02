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Пащенко Михаил Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пащенко
Имя
Михаил
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
13 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 270
Источник
Скан
Оригинальная запись
9968. Пащенко Михаил Степанович, 22 л., Нижегородск. у., Сарлейск. в., с. Руметихи. В. Т. див. Особ. наэн. при кол. ОГПУ. Ст. ст. 2 ч. 4, 2 ч. 11 П. В. П., лиш. св. 10 м. П. в. з. с. 13 июня 926.

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