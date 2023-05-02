Иванов Георгий Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 29 январь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 104
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4337. Иванов Георгий Николаев., 22 л., Опочецк. у., Корылковск. в., с. Пылковки. Н. С. 2 уч. г. Тулы. Ст. 165, л. с. 6 м. 29 янв. 927.
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