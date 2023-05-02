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Сорокин Феоктист Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сорокин
Имя
Феоктист
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
02 сентябрь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
3147. СОРОКИН, ФЕОКТИСТ ФЕДОРОВИЧ, 33 л. Гр. Осташковск. у., Троеручинск. в., д. Невра;— Н. С. Петергофско-Нарвск. р. 2 отд. б. г. Петрограда. Ст. 180, лиш. св. 2 г. Исп. 2 сент. 922

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