Сорокин Феоктист Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сорокин
- Имя
- Феоктист
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 02 сентябрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 242
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3147. СОРОКИН, ФЕОКТИСТ ФЕДОРОВИЧ, 33 л. Гр. Осташковск. у., Троеручинск. в., д. Невра;— Н. С. Петергофско-Нарвск. р. 2 отд. б. г. Петрограда. Ст. 180, лиш. св. 2 г. Исп. 2 сент. 922
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.