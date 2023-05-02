Анисимов Яков Максимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Анисимов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Максимович
- Дата исполнения приговора
- 21 сентябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 814. Анисимов Яков Максимович, 21 г., Тарск. окр., Муромцевск. р., д. Усиковой. Сибирск. Крайсуд. Ст. 169, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 21 сент. 926.
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