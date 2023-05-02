Фамичев Исай Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фамичев
- Имя
- Исай
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 420
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140397. ФАМИЧЕВЪ, ИСАЙ СТЕПАНОВЪ. Каз. х. Мало-Мечетновскаго, Константиновской ст. 1 Донск. окр., 18 л.; — Новочеркасск. О. С. 3 Сент. 909, 140, 2 ч. 1484 и 1492 У., тюр. 2½ г. Исп. 15 Окт. 909.
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