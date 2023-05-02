Генба Григорий Онуфриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Генба
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Онуфриев
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 62
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46021. ГЕНБА, ГРИГОРІЙ ОНУФРІЕВЪ. К. Благодарин. у., в. и с. Корулокскаго, 43 л., рд. Пирятинск. у., въ в. и с. Капустинскомъ; — У. Чл. О. С., по Благодарин. у., 2 ч. 567 У., тюр. 1 м. Исп. 7 Мая 905.
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