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Генба Григорий Онуфриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Генба
Имя
Григорий
Отчество
Онуфриев
Дата исполнения приговора
07 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 62
Источник
Скан
Оригинальная запись
46021. ГЕНБА, ГРИГОРІЙ ОНУФРІЕВЪ. К. Благодарин. у., в. и с. Корулокскаго, 43 л., рд. Пирятинск. у., въ в. и с. Капустинскомъ; — У. Чл. О. С., по Благодарин. у., 2 ч. 567 У., тюр. 1 м. Исп. 7 Мая 905.

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