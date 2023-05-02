Барковский Иван Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барковский
- Имя
- Иван
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45124. БАРКОВСКІЙ, ИВАНЪ АНДРЕЕВЪ. К. Гроецк. у., гм. и д. Липе, 44 л., рд. т. же у., гм. Бельскъ, въ д. Малавесь; — М. С. 28 уч. г. Варшавы, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 13 Іюня 905.
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