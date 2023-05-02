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Поддубный Роман Прокофьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Поддубный
Имя
Роман
Отчество
Прокофьевич
Дата исполнения приговора
25 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 205
Источник
Скан
Оригинальная запись
7107. ПОДДУБНЫЙ РОМАН ПРОКОФЬЕВИЧ, 39 л., Курск. г., Грайворовск. у., Миропольск. в. и с. Курск. Губсуд. Ст. ст. 16, 197, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 25/Х—26.

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