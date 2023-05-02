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Диканев Семен Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Диканев
Имя
Семен
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
25 февраль 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 73
Источник
Скан
Оригинальная запись
3019. Диканев Семен Дмитриев., 20 л., Ставгородск. окр., д. Дмитриевки. Каменск. Окр. С. Ст. 2 ч. 142, л. с. 4 г. 25 февр. 927.

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