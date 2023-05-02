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Шабловская Лидия Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шабловская
Имя
Лидия
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 253
Источник
Скан
Оригинальная запись
8106. ШАБЛОВСКАЯ, ЛИДИЯ ИВАНОВНА, 19 л. Гр. Дисненск. у., Игуменовск. в., д. Шарковщина; - Н. С. Симоновск. уч. г. Москвы. Присвоен., лиш. св. 1 г., по амнист. от нак. освоб.

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