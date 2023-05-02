Чмыренко Иван Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чмыренко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 453
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141290. ЧМЫРЕНКО, ИВАНЪ ФЕДОРОВЪ. К. Черкасск. у., в. и м. Бѣлозерья, 11 л.; — М. С. 2 уч. Черкасск. окр. Кіев. г. 12 Сент. 909, 11, 12, 13, 14, 169 и 5 п. 170 М., подъ отвѣтств. надз. матери. Исп. 14 Окт. 909.
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