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Келле Альфред Эрнестов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Келле
Имя
Альфред
Отчество
Эрнестов
Дата исполнения приговора
20 январь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 1-2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 127
Источник
Скан
Оригинальная запись
3534. КЕЛЛЕ, АЛЬФРЕДЪ ЭРНЕСТОВЪ Герм.-подд., 21 г., рд. въ г. Мюнхенѣ; — Кіев. С. П., 18, 19, 53, 60, 3 п. 129 и 2 п. 182 у., крѣп. 6 м. Исп. 20 Янв. 907.

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