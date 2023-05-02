Иванова Феона Григорьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванова
- Имя
- Феона
- Отчество
- Григорьевна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 97
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 24229. ИВАНОВА, ФЕОНА ГРИГОРЬЕВНА, 27 л. Гр. Солигалическ. у., Георгиевск. в., д. Мникина; — Н. С. Замоскворецк. р. г. Москвы. Спекуляц., пр. р. 6 м. условно.
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