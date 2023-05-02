Поварухин Александр Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Поварухин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 255
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8460. ПОВАРУХИН, АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 22 л. Гр. Ростовск. у., Ивановск. в., с. Поповского; — Н. С. 1 отд. Моск.-Заставск. р. г. Петрограда. Незак. проезд по ж. д., пр. р. 6 м. условно.
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