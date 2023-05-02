Кагорматов Пиллал
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кагорматов
- Имя
- Пиллал
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 189
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1329. КАГОРМАТОВ, ПИЛЛАЛ, 18 л. Гр. Тарск. т., Аялинск. в., д. Большие Мурлы;—Н. С. 6 уч. Терск. у. Кража, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 30 сент. 922.
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