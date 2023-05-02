Юнышев Иван Меркурьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Юнышев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Меркурьевич
- Дата исполнения приговора
- 01 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 387
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13424. ЮНЫШЕВ ИВАН МЕРКУРЬЕВИЧ, 32 л., Барнаульск. окр., Алейск. р., с. Кашина. Н. С. 7 уч. Барнаульск. окр. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 1/ІІ—26.
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