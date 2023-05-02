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Южанин Андрей Назарович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Южанин
Имя
Андрей
Отчество
Назарович
Дата исполнения приговора
28 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 373
Источник
Скан
Оригинальная запись
12386. ЮЖАНИН, АНДРЕЙ НАЗАРОВИЧ, 31 г. Гр. Вятск. у., Банничн. в., д. Гаинской; — Н. С. 8 уч. Сарапульск. у. Пьянство, лиш. св. 1½ г. условно. Исп. 28 апр. 920.

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