Хотулев Дмитрий Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХотулев Дмитрий Моисеевич

Хотулев Дмитрий Моисеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хотулев
Имя
Дмитрий
Отчество
Моисеевич
Дата исполнения приговора
14 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
7856. ХОТУЛЕВ, ДМИТРИЙ МОИСЕЕВИЧ, 36 л., Гр. Великолуцк. у., Лосевск, в., д. Хохлово 2-е,; Н. С. 3 уч. Великолуцк. у., Кража, лиш. св. 1 г., Исп. 14 июля 919.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.