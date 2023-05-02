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Корягина Александра Григорьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корягина
Имя
Александра
Отчество
Григорьевна
Дата исполнения приговора
22 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 127
Источник
Скан
Оригинальная запись
4823. Корягина Александра Григорьевна, 33 л., Ленинградск. г., г. Колпино. Ленинградск. Г. С. Ст. ст. 16, 180 п. «ж», лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 22/ІІІ—26.

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