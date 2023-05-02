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Копонен Оскар Давыдов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Копонен
Имя
Оскар
Отчество
Давыдов
Дата исполнения приговора
18 январь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 177
Источник
Скан
Оригинальная запись
35029. КОПОНЕНЪ, ОСКАРЪ ДАВЫДОВЪ. Финлянд. С.-Михельск. г., прих. Рантасальмы, д. Харьюранта, 23 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. Ст. М. С. 7 уч., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 18 Янв. 908.

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