Иванов Григорий Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- __ июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 161
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 102129. ИВАНОВЪ. ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Бузулукск. у., Неплюевск. в., с. Алдаркина, 20 л.; — З. Н. 3 уч. Бузулукск. у, 169 М. и Воин. У., по сов. съ приг. сего З. Н. (д. № 2—909 г.), тюр. 6 м., съ замѣн. содерж. на гаупвахтѣ на 2 м. и 2 н. Исп. въ Іюнѣ 909.
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