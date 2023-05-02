Смирнова Алевтина Аркадьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смирнова
- Имя
- Алевтина
- Отчество
- Аркадьева
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 229
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 50562. СМИРНОВА, АЛЕВТИНА АРКАДЬева. К. Вологод. у., Кубенск. в., д. Александрова, 21 г.; — Вологод. У. С., 169 М., тюр. 2 м., за примѣн. Выс. маниф. 904 г. Исп. 28 Мая 905.
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