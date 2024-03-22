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Блоха Иван Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Блоха
Имя
Иван
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
26 январь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 41
Источник
Скан
Оригинальная запись
47009. БЛОХА, ИВАНЪ ИВАНОВЪ, 23 л. К. Золотонош. у., Грабовск. в., с. Драбова; — У. Чл. О. С. по Золотонош. у., 29 Дек. 910, 3 п. 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 26 Янв. 911. 907 54840 170 М.

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