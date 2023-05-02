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Бундин Федор Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бундин
Имя
Федор
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
03 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 24
Источник
Скан
Оригинальная запись
904. Бундин Федор Александрович, 19 л., Козловск. у., Красивск. в., с. Никольского. Тамбовск. Г. С. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 3/ІѴ—26.

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