Палагнюк Григорий Герасимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Палагнюк
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Герасимов
- Дата исполнения приговора
- 23 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 530
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14911. ПАЛАГНЮКЪ, ГРИГОРІЙ ГЕРАсимовъ. К. Каменецк. у., в. и м. Макова, 26 л.; — Кишинев. О. С., 149, 1452 и 4 п. 145З У., по сов. съ приг. сего С. отъ 6 Февр. 908 г. (3 ч. 309 и 1647 У,—арест. отд. 4 г.), каторж. раб. 15 л. Исп. 23 Нояб. 908.
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