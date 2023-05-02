Архипов Семен Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Архипов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 582. АРХИПОВЪ, СЕМЕНЪ ИВАНОВЪ, 54 л. К. изъ сс. Тымовск., на о-вѣ Сахалинѣ, окр., с. Рыковскаго, рд. Сапожковск. у., Морозъ-Борковск. в., въ с. Сабчаковѣ; — М. С. 11 уч. Владивосток. О. С., 13 Окт. 910, 172 М. (укрыв.), тюр. 1½ м. Исп. 30 Окт. 910. | 91 12645 1630 У. | 84 60808 173 М.
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