Оболенский Сергей Елисеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Оболенский
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Елисеевич
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 187
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6481. ОБОЛЕНСКИЙ СЕРГЕЙ ЕЛИСЕЕВИЧ, 31 г., Псковск. г., Порховск. у., Вельск. в., д. Речко. Н. С. 1 уч. Порховск. у. Ст. 180 п. "а", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 11/Ѵ—26.
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