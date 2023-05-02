Ефремкин Петр Кузьмич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ефремкин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Кузьмич
- Дата исполнения приговора
- 17 апрель 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 87
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3603. Ефремкин Петр Кузьмич, 36 л., Пензенск. г., Красно-Слободск. у., Стрельниковск. в., с. Козловки. Н. С. 1 уч. Сасовск. у. Ст. 180 п. "б" (ст. р.), л. с. 2 г., п. п. 1 г. 17 апр. 927.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.