Ефремкин Петр Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремкин Петр Кузьмич

Ефремкин Петр Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ефремкин
Имя
Петр
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
17 апрель 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 87
Источник
Скан
Оригинальная запись
3603. Ефремкин Петр Кузьмич, 36 л., Пензенск. г., Красно-Слободск. у., Стрельниковск. в., с. Козловки. Н. С. 1 уч. Сасовск. у. Ст. 180 п. "б" (ст. р.), л. с. 2 г., п. п. 1 г. 17 апр. 927.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close