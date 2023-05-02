Маковский Валентий Викентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Маковский
- Имя
- Валентий
- Отчество
- Викентьев
- Дата исполнения приговора
- 21 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 212
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96206. МАКОВСКІЙ, ВАЛЕНТІЙ ВИкентьевъ, 22 л. К. Сѣрадзск. у., гм. Монка, рд. въ д. Лодзи; — Петроков. О. С., 26 Мая 911, 152, 13, 1 ч. 1655, 5 п. 1659 и 3 п. 1659¹ У., по сов. съ приг., нанеч. въ 910 г. № 104477 и приг. сего С. отъ 19 Авг., 6 Сент. и 18 Авг. 910 г. (1 ч. 1655, 5 п. 1659 и 3 п. 1659¹ У., арест. отд. 1 г., 1½ г. и 1 г.), арест. отд. 2 г. Исп. 21 Іюня 911, счит. ср. съ 20 Мая 910. | 909 104594 169 М. | 908 109252 170 М.
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