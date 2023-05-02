Шпаков Василий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шпаков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 02 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 359
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100113. ШПАКОВЪ, ВАСИЛІЙ ИВАНОВЪ, 46 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Козлова, рд. в. и с. Мордовѣ, Усманск. у.; — Тамбов. О. С., 28 Марта 911, 149 и 1654¹ У., арест. отд. 2½ г. Исп. 2 Мая 911. | 907 21556 170 М. | 906 103505 1453 У.
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