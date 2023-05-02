Старостин Николай Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Старостин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 06 сентябрь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 235
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8088. СТАРОСТИН, НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 20 л. Ардатовск. у., Илевск. в. и с.; — Н. С. 8 уч. г. Н.- Новгорода. Кража, лиш. св. 3 г. Срок исп. не указ., осужд. 6 сент. 921.
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