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Старостин Николай Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Старостин
Имя
Николай
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
06 сентябрь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 235
Источник
Скан
Оригинальная запись
8088. СТАРОСТИН, НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 20 л. Ардатовск. у., Илевск. в. и с.; — Н. С. 8 уч. г. Н.- Новгорода. Кража, лиш. св. 3 г. Срок исп. не указ., осужд. 6 сент. 921.

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