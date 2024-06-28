Довбня Иов Парфениев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Довбня
- Имя
- Иов
- Отчество
- Парфениев
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 81
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46528. ДОВБНЯ, ІОВЪ ПАРФЕНІЕВЪ. К. Балтск. у., Савранск. в., с. Каменовата, 34 л.; — К.-Подольск. О. С., 134, 135 и 3 ч. 354 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. и 10 дн. Исп. 11 Мая 905.
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