Филиппов Петр Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филиппов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 426
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140551. ФИЛИППОВЪ, ПЕТРЪ ЕГОРОВЪ. К. Хвалын. у., Федоровск. в., д. Михалевки, 47 л.; — З. Н. 1 уч. Хвалын. у. 23 Іюня 909, 169 и 4 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 15 Окт. 909.
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