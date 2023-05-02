Федоров Иван Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федоров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 15 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 422
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140447. ФЕДОРОВЪ, ИВАНЪ ФЕДОРОВЪ. К. Остров. у., Прокшинск. в., д. Некрасовой, 20 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. У. М. С. 5 уч. 15 Сент. 909, 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 15 Сент. 909. | 909 32674 169 М. | 23 Дек. 908 г. СПБ. У. М. С. 1 уч. 169 М. — тюр. 3 м.
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