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Щукин Кузьма Борисович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щукин
Имя
Кузьма
Отчество
Борисович
Дата исполнения приговора
19 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 373
Источник
Скан
Оригинальная запись
13784. Щукин Кузьма Борисович, 20 л., Мариинск. у., Нтатск. в., д. Юруп. Сибирск. Крайсуд. Ст. ст. 16, 150, 169, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 19 мар. 926.

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