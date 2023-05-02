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Балашова Садыка Балашова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Балашова
Имя
Садыка
Отчество
Балашова
Дата исполнения приговора
17 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 25
Источник
Скан
Оригинальная запись
129813. БАЛАШОВА, САДЫКА БАЛАшова. Татарка д. Акашева, Девиченск. в., Краснослободск. у., 48 л.; — М. С. 1 уч. Владикавказск. окр. 17 Сент. 909. 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 8 Окт., счит. ср. съ 17 Сент. 909.

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