Лепешкин Михаил Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лепешкин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 30 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 147
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25943. ЛЕПЕШКИН, МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 30 л. Гр. Алексинск. у., Яковлевск. в. и с.; — Р. В. Т. Тульск. отд. Спекуляц., лиш. св. 4½ г., по амн. нак. сокр. до 3 л. Исп. 30 дек. 920.
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