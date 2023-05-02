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Арбатов-Павлов Александр Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Арбатов-Павлов
Имя
Александр
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
23 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
303. АРБАТОВ - ПАВЛОВ, АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ. 35 л. Гр Звенигородск. у., Еремеевск. в.; — Н. С. Сокольническ. р-на Домниковск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 23 сент 919.

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