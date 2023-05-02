Атс Амалия Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Атс
- Имя
- Амалия
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44987. АТСЪ, АМАЛІЯ ИВАНОВА. К. Юрьевск. у., Сотагск. в., 26 л.; — М. С. 2 уч. Юрьево-Верроск. окр. (во 2 р.), 169 М., тюр. 6 м. Исп. 2 Іюня 905. | 900 61927 169 М.
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