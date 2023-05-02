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Андреев Капитон Ефимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев
Имя
Капитон
Отчество
Ефимов
Дата исполнения приговора
10 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 20
Источник
Скан
Оригинальная запись
44875. АНДРЕЕВЪ, КАПИТОНЪ ЕФИМОВЪ. К. Орлов. у., Городищенск. в., д. Мѣшковой, 22 л.; — У. Чл. Орлов. О. С., по Орлов. у., 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 10 Іюня 905.

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