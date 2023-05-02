Наумов Даниил Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Наумов
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 06 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 182
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27095. НАУМОВ, ДАНИИЛ ДМИТРИЕВИЧ, 41 г. Гр. Кобринск. у., Прусковск. в., д. Яковицы; — Р. В. Т. Забайкальск. ж. д. Кража, расстрел, по амн. нак. замен. лиш. св. 8 л. Исп. 6 дек. 920.
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