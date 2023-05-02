Наумов Даниил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаумов Даниил Дмитриевич

Наумов Даниил Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Наумов
Имя
Даниил
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
06 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 182
Источник
Скан
Оригинальная запись
27095. НАУМОВ, ДАНИИЛ ДМИТРИЕВИЧ, 41 г. Гр. Кобринск. у., Прусковск. в., д. Яковицы; — Р. В. Т. Забайкальск. ж. д. Кража, расстрел, по амн. нак. замен. лиш. св. 8 л. Исп. 6 дек. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.