Иванов Сергей Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 99
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47014. ИВАНОВЪ, СЕРГѢЙ ИВАНОВЪ. К. Ижевск. у., Толстиковск. в., д. Садинкова, 35 л.; — Тверск. О. С., 172 М. (укрыв.) и Выс. маниф. 904 г., тюр. 6 м. Исп. 28 Мая 905. Симъ приг., поглощ. приг. сего С. отъ 5 Мая 905.
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