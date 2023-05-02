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Иванов Сергей Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Сергей
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
28 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 99
Источник
Скан
Оригинальная запись
47014. ИВАНОВЪ, СЕРГѢЙ ИВАНОВЪ. К. Ижевск. у., Толстиковск. в., д. Садинкова, 35 л.; — Тверск. О. С., 172 М. (укрыв.) и Выс. маниф. 904 г., тюр. 6 м. Исп. 28 Мая 905. Симъ приг., поглощ. приг. сего С. отъ 5 Мая 905.

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