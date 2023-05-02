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Муравьев Василий Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Муравьев
Имя
Василий
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
12 декабрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 153
Источник
Скан
Оригинальная запись
4884. Муравьев Василий Павлович, 18 л. Гр. Касимовск. у., Дмитриевск, в., д. Чернецы; — Н. С. Казанск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 12 дек. 919.

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